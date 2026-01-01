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    Re!Fibe Universal Bodentuchset EasyFix | Kärcher

    Zwei weiße Reinigungstücher mit grünen Streifen und Kärcher-Logo auf weißem Hintergrund.

    Re!Fibe Universal Bodentuchset EasyFix

    Bestellnummer: 2.863-379.0

    Die Re!Fibe-Bodentücher aus 100 % recyceltem Polyester mit CiCLO®-Technologie¹⁾ sind ideal für das Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen mit dem Dampfreiniger.
    ¹⁾
    Klettverschluss ausgenommen.
    ²⁾
    Jedes Mal, wenn Textilien gewaschen werden, werden Mikrofasern freigesetzt, die in unsere Ozeane gelangen. Die Zersetzung von Polyesterfasern mit CiCLO ®-Technologie beträgt 94,3 % in 3,7 Jahren, während die Zersetzung von normalen Polyesterfasern nur 4,9 % in 3,7 Jahren beträgt (gemäß der Norm ASTM D6691). Dieser Stoff ist nicht kompostierbar. Die Entsorgung erfolgt gemäß der örtlichen Abfallbeseitigungsvorschriften. Das CiCLO®-Logo und die Marken sind eingetragene Marken von Intrinsic Advanced Materials, LLC.