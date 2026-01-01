Reinigungsset für Fassaden und Glasflächen | Kärcher

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Bestellnummer: 2.644-249.0Set bestehend aus dem Teleskopstrahlrohr TLA 4 und dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz. Für die einfache Reinigung schwer erreichbarer Objekte wie Hausfassaden oder Wintergärten.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
3.4
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
4.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
3780 x 338 x 223
Produktinformationen
Handbuch
Handbuch
Anwendungsgebiete