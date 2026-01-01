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    Reinigungsset für Fassaden und Glasflächen | Kärcher

    Kärcher Teleskopstange mit Zubehör, bestehend aus Bürste und zwei Aufsätzen, auf weißem Hintergrund.

    Reinigungsset für Fassaden und Glasflächen

    Bestellnummer: 2.644-249.0

    Set bestehend aus dem Teleskopstrahlrohr TLA 4 und dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz. Für die einfache Reinigung schwer erreichbarer Objekte wie Hausfassaden oder Wintergärten.