Rotierende Rohrreinigungsdüse | Kärcher

Die rotierende Rohrreinigungsdüse ist ideal für die umweltfreundliche, vorbeugende Unterhaltsreinigung von Rohren, Abflüssen, Fallrohren. Mit ihrem 360°-Reinigungseffekt werden Ablagerungen an der gesamten Rohrinnenseite wirkungsvoll entfernt. Verstopfungen können so gar nicht erst entstehen. Dank optimierter Form der Düse ist diese kantenlos mit dem Hochdruckschlauch verbunden. Dadurch wird das Risiko minimiert, dass die Düse sich im Rohr verhakt. Geeignet zur Montage an den Rohrreinigungssets PC 20, PC 15 und PC 7.5 und für die Anwendung mit allen Kärcher Hochdruckreinigern der Klassen K 2 bis K 7.

Rotierende Hochdruckstrahlen 360°-Reinigungseffekt an der gesamten Rohrinnenseite. Vorbeugende Unterhaltsreinigung zur Vermeidung von Verstopfungen. Optimierte Düsenform Kantenloser Übergang zum Schlauch minimiert das Risiko, dass die Düse sich im Rohr verhakt. Kompaktes Design für maximale Bewegungsfreiheit. Kraftvolle Reinigung mit Hochdruck Effektive und schnelle Lösung von Rohrblockaden. Aus langlebigem Messing und Edelstahl Lange Haltbarkeit.