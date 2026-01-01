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    Rotierende Rohrreinigungsdüse | Kärcher

    Metallischer Düsenkopf mit silberner und goldener Oberfläche, seitlich auf weißem Hintergrund.

    Rotierende Rohrreinigungsdüse

    Bestellnummer: 2.644-495.0

    Rotierende Rohrreinigungsdüse mit 360°-Reinigungseffekt zur vorbeugenden Unterhaltsreinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren. Mit R1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch.