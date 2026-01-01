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    Rundbürste groß | Kärcher

    Runde schwarze Bürste mit dichten Borsten, seitlich abgebildet.

    Rundbürste groß

    Bestellnummer: 2.863-022.0

    Mit der großen Rundbürste lassen sich in der gleichen Zeit größere Flächen reinigen.