Rundbürste groß | Kärcher

Mehr Fläche in der gleichen Zeit! Mit Hilfe der großen Rundbürste werden größere Flächen schneller sauber. Im Vergleich zu kleineren Bürsten kann mit der großen Rundbürste in der gleichen Zeit bedeutend mehr Fläche von hartnäckigem Schmutz befreit werden.

Große Reinigungsfläche Schnelles Reinigen größerer Flächen. Hochwertiges Borstenmaterial Mit der großen, robusten und langlebigen Rundbürste können hartnäckige Verschmutzungen leicht entfernt werden. Einfache Reinigung von runden Flächen dank ergonomischer Bürstenform Erhöht die Reinigungskraft des Dampfes - 50 % schnellere Reinigung Kraftschonendes und müheloses Reinigen selbst an schwer erreichbaren Stellen wie Fugen, Ecken o.ä.