Rundbürstenset | Kärcher

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Bestellnummer: 2.863-264.0Praktisches Rundbürstenset mit zwei schwarzen und zwei gelben Bürsten – perfekt geeignet für unterschiedliche Einsatzorte.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
40 x 26 x 26
Anwendungsgebiete