Rundbürstenset | Kärcher

Das Rundbürstenset enthält zwei schwarze und zwei gelbe Rundbürsten. Ideal für unterschiedliche Einsatzorte. So kann zum Beispiel eine Farbe für den Einsatz im Badezimmer verwendet werden und die andere für Reinigungsaufgaben in der Küche. Die flexiblen Borsten der Dampfbürste erledigen so gut wie jede Aufgabe zuverlässig und souverän.

Zwei unterschiedliche Farben (schwarz und gelb) Hygienisches Arbeiten in unterschiedlichen Einsatzorten (Sanitärbereich, Küche, Armaturen, etc.). Hochwertiges Borstenmaterial Hartnäckige Verschmutzungen leicht entfernen. Hohe Lebensdauer dank langsamer Abnutzung der Borsten.