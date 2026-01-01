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    Rundbürstenset | Kärcher

    Vier Bürstenaufsätze, zwei gelb und zwei schwarz, mit Borsten aus Kunststoff, auf weißem Hintergrund.

    Rundbürstenset

    Bestellnummer: 2.863-264.0

    Praktisches Rundbürstenset mit zwei schwarzen und zwei gelben Bürsten – perfekt geeignet für unterschiedliche Einsatzorte.