Saugroboter mit Wischfunktion RVC 3 | Kärcher

Der clevere Saugroboter RVC 3 übernimmt die Bodenreinigung und reinigt systematisch Hartböden sowie niederflorige Teppiche. Trockener Schmutz wird durch Haupt- und Seitenbürste sowie die Saugkomponente zuverlässig in den integrierten Staubbehälter transportiert. Bei Bedarf kann eine Wischeinheit angebracht werden, sodass leichte Verschmutzungen und feiner Staub über ein nebelfeuchtes Tuch aufgenommen werden. Wenn die Akkukapazität nachlässt, lädt sich der RVC 3 regelmäßig selbst auf und kehrt nach getaner Arbeit immer zur Ladestation zurück. Über die App wird der RVC 3 auf Erkundungstour geschickt und erstellt automatisch eine Karte, indem er die Umgebung erfasst (LiDAR). Für jeden Raum können individuelle Reinigungsparameter eingestellt werden, zum Beispiel welche Räume trocken, mit nebelfeuchter Unterstützung oder gar nicht gereinigt werden sollen. Zusätzliche Sensoren verhindern, dass das Gerät beispielsweise Treppen hinunterfällt. Der RVC 3 kann bequem über die App, anhand eines voreingestellten individuellen Zeitplans oder durch Drücken einer Taste am Gerät gestartet werden. Wenn der Reinigungsroboter Hilfe benötigt, teilt er dies in vielen Situationen per Sprachausgabe mit.

Starke Saugleistung Mit einer starken Saugkraft von 15.000 Pa lassen sich die meisten Arten von Schmutz – sogar Pfefferkörner, Erdnüsse und Getreideflocken – effizient entfernen. Es stehen vier verschiedene Saugmodi für jede Reinigungsaufgabe zur Auswahl. Die kombinierte Reinigung mit Haupt- und Seitenbürste sorgt für eine besonders effektive Bodenreinigung im gesamten Haus. Haarfreie Haupt- und Seitenbürste Der RVC 3 Comfort verfügt über eine spezielle Struktur an der Bürstenaufnahme, die das Verheddern von Haaren in den Bürsten vermeidet. So wird der Wartungsaufwand für die anwendende Person reduziert. Die speziell geformte Seitenbürste verhindert, dass sich Haare darin verheddern. Eine spezielle Kammzahnstruktur verhindert effektiv, dass sich Haare in der Hauptbürste verheddern. Präzise Navigation Mit der schnellen, robusten LiDAR-Navigation scannt und kartiert der Roboter die Räume präzise, sodass selbst bei Dunkelheit beste Orientierung für zuverlässige Reinigungsfahrten gewährleistet ist. Nebelfeucht wischen Um Staub und leicht anhaftenden Schmutz zu entfernen kann der RVC 3 auch nebelfeucht wischen. Bei Bedarf die Wischeinheit mit Mikrofasertuch verwenden, den Wassertank füllen – schon kann er loslegen. Der Roboter kann entweder nur für die Trockenreinigung, nur für die nebelfeuchte Reinigung oder mit beiden Optionen zusammen im kombinierten Reinigungsmodus verwendet werden. Der 2-in-1-Reinigungstank mit 240 ml Staubbehälter und 280 ml Wassertank ermöglicht eine einfache Bedienung und einen schnellen Wechsel. Absturzsensor Die Absturzsensoren verhindern zuverlässig, dass der RVC 3 z. B. an Treppen oder Absätzen abstürzt. Die Sensoren scannen den Boden. Wird ein größerer Absatz erkannt, erhält die Steuerung ein Signal und veranlasst den Roboter umzukehren. Komfortable App-Steuerung mit WLAN Mit der App können zahlreiche Einstellungen individuell angepasst werden. Ortsunabhängige Steuerung und Konfiguration des Reinigungsroboters RVC 3 über die App. Sogar dann, wenn man nicht zu Hause ist. Ausgabe von Informationen über den aktuellen Gerätestatus und Anzeige des Reinigungsfortschritts per App. Datenschutz und Updates Als Hersteller mit Sitz in Deutschland legt Kärcher besonders großen Wert auf den Datenschutz und erfüllt alle hier geltenden rechtlichen Vorgaben mit größtmöglicher Sorgfalt. Der komplette Datenverkehr zwischen der App auf Ihrem Smartphone und Ihrem Saugroboter mit Wischfunktion läuft über eine Cloud mit Servern, die ausschließlich in Deutschland stehen. Regelmäßige Updates verbessern und erweitern die Leistungsfähigkeit von Saugroboter und App. Zudem wird so die Sicherheit des Systems fortlaufend an die aktuellen Anforderungen angepasst. Präzise Kartierung mit vielseitigen Anpassungsmöglichkeiten In der App können mehrere Karten, z. B. für unterschiedliche Stockwerke, gespeichert werden. Es können Zonen definiert werden, die nicht befahren und somit nicht gereinigt werden sollen (z. B. Katzenbaum, Spielbereich im Kinderzimmer oder Hindernisse, die der Roboter nicht bewältigen kann). Definition von ausgewählten Bereichen, die bei Bedarf z. B. mehrfach überfahren, mit einem intensiveren Saugmodus gereinigt oder mit mehr Wasser nass gewischt werden. Anpassung der Reinigungsparameter Definition unterschiedlicher Reinigungsparameter per App, individuell für Bereiche oder Räume (z. B. Saugleistung oder Wassermenge, Anzahl der Überfahrten je Fläche). Festlegen von Reinigungszeiten und Erstellen von Reinigungsplänen über die App. Der RVC 3 startet Reinigungsfahrten eigenständig auf Grundlage der festgelegten Termine.