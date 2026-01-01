10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Saugroboter mit Wischfunktion RVC 3 | Kärcher

    Weißer Kärcher Saugroboter mit runder Form, gelbem Einschaltknopf und Bürsten an der Unterseite.

    Saugroboter mit Wischfunktion

    RVC 3

    Bestellnummer: 1.269-110.0

    • LiDAR-Navigation
    • Wischtuch für Nassreinigung, Teppichsensor
    • Ladestation, 2× Wischtuch, 2× Seitenbürste, 2× Filter