RVF 7 Universalwalze | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
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Bestellnummer: 2.269-680.0Die Universalwalze des Saugwischroboters RVF 7 für die schonende Feuchtreinigung aller Hartböden. Fusselfrei, saugstark und strapazierfähig. Geeignet für die Maschinenwäsche bis zu 60 °C.
Menge (Stück)
1
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
255 x 55 x 55
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung