RVF 7 Zubehörset | Kärcher

Für perfekte Reinigungsergebnisse wie am ersten Tag: Das Zubehörset des RVF 7 lässt den Saugwischroboter reinigen wie ein neues Gerät. Die enthaltenen Ersatzteile sind leicht zu wechseln, verlängern die Lebensdauer des RVF 7 und sorgen wieder für eine optimale Reinigungsleistung. Das Set beinhaltet eine Hauptbürste, zwei Seitenbesen und einen Filter.