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    RVF 7 Zubehörset | Kärcher

    Ersatzteile für Kärcher Saugroboter: zwei Seitenbürsten, eine Hauptbürste und ein rechteckiger Filter auf weißem Hintergrund.

    RVF 7 Zubehörset

    Bestellnummer: 2.269-681.0

    Das Zubehörset für den Saugwischroboter RVF 7 besteht aus einer Hauptbürste, zwei Seitenbesen und einem Filter.