RVF 7 Zubehörset | Kärcher

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Bestellnummer: 2.269-681.0Das Zubehörset für den Saugwischroboter RVF 7 besteht aus einer Hauptbürste, zwei Seitenbesen und einem Filter.
Menge (teilig)
4
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
195 x 70 x 200