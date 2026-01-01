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    RVM 4 Accessories Set | Kärcher

    Zubehörset für Kärcher Saugroboter, bestehend aus zwei Seitenbürsten, zwei Filtern, einer Hauptbürste und einem gelben Reinigungspad.

    RVM 4 Accessories Set

    Bestellnummer: 2.269-131.0

    Das Zubehörset für den Saugwischroboter RVM 4 Comfort umfasst 1 Hauptbürste, 2 Wischmopps, 2 Seitenbürsten und 2 Filter. 