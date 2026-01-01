RVM 4 Accessories Set | Kärcher

Für eine anhaltend perfekte Reinigungsleistung: Mit dem Zubehörset reinigt der Saugwischroboter RVM 4 Comfort wie ein Neugerät. Das Set enthält Ersatzteile, die sich leicht austauschen lassen, für eine optimale Reinigungsleistung sorgen und die Lebensdauer des RVM 4 verlängern. Es umfasst 1 Hauptbürste, 2 Wischmopps, 2 Seitenbürsten und 2 Filter.