RVM 4 Mop Set | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
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Bestellnummer: 2.269-130.0Für optimale Reinigungsergebnisse: Hochwertiges Mikrofaser-Moppset zum Nasswischen von Hartböden mit dem Saugwischroboter RVM 4 Comfort.
Menge (Stück)
4
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
130 x 130 x 28
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete