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    RVM 4 Mop Set | Kärcher

    Gelber und weißer Rundpad aus Mikrofaser mit gestreiftem Muster, gestapelt in mehreren Schichten.

    RVM 4 Mop Set

    Bestellnummer: 2.269-130.0

    Für optimale Reinigungsergebnisse: Hochwertiges Mikrofaser-Moppset zum Nasswischen von Hartböden mit dem Saugwischroboter RVM 4 Comfort. 