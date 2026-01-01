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    Handkehrmaschine S 4 | Kärcher

    Gelber Kärcher Kehrmaschine mit schwarzem Griff und zwei Rädern, seitliche Bürste sichtbar.

    Handkehrmaschine

    S 4

    Bestellnummer: 1.766-320.0

    • Kehrmaschine für die ganzjährige Reinigung, Flächenleistung bis zu 1800 m²/h
    • 20-l-Kehrgutbehälter, Kehrbreite 510 mm
    • 1 Seitenbesen