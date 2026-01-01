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    Sägeblätter | Kärcher

    Schwarzes Sägeblatt mit gezackter Kante, Aufschrift "For Wood" und "Made in Germany".

    Sägeblätter

    Bestellnummer: 2.445-246.0

    Messerscharf und präzise: Die Sägeblätter sind zum Sägen von Holz mit der Akku-Astsäge PGS 4-18 geeignet und garantieren ideale Schnittergebnisse.