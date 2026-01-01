Sägeblätter | Kärcher

Qualität, die überzeugt: Damit schneiden Sie Äste präzise und mit geringem Kraftaufwand. Dank des werkzeuglosen Wechselsystems lassen sich die Sägeblätter zudem schnell und einfach austauschen.

Qualitätssägeblatt made in Germany Für optimale Schnittleistung. Werkzeugloser Sägeblattwechsel Schneller und einfacher Wechsel des Sägeblatts ohne zusätzliches Werkzeug.