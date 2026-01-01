Sand-/Nassstrahlset | Kärcher

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Bestellnummer: 2.638-792.0Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
1.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
525 x 110 x 100
Anwendungsgebiete