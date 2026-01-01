10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Sand-/Nassstrahlset | Kärcher

    Zubehörset bestehend aus einem transparenten Schlauch, zwei schwarzen Rohren und einer Schutzbrille mit rotem Band.

    Sand-/Nassstrahlset

    Bestellnummer: 2.638-792.0

    Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.