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    Saugfilter mit Rückflussstopp, Basic, 1" | Kärcher

    Schwarzes Kärcher Saugfilter-Set mit Schlauchanschluss und silberner Schlauchschelle auf weißem Hintergrund.

    Saugfilter mit Rückflussstopp, Basic, 1"

    Bestellnummer: 6.997-342.0

    Saugfilter mit Rückflussstopp in der Basisversion zum Anschluss an 1"-Saugschlauch-Meterware.