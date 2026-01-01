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    Saugfilter mit Rückflussstopp, Basic, 3/4" | Kärcher

    Schwarzes Kärcher Saugfilter-Set mit Schlauchanschluss und silberner Schlauchschelle auf weißem Hintergrund.

    Saugfilter mit Rückflussstopp, Basic, 3/4"

    Bestellnummer: 6.997-345.0

    Saugfilter mit Rückflussstopp in der Basisversion zum Anschluss an 3/4"-Saugschlauch-Meterware.