Saugfilter mit Rückflussstopp, Basic, 3/4" | Kärcher

Saugfilter mit Rückflussstopp in der Basisversion für 1"-Schläuche. Geeignet zum Anschluss an Saugschlauch-Meterware für Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke. Der Rückflussstopp verhindert das Zurückfließen des geförderten Wassers und verkürzt dadurch die Wiederansaugzeit. Im Lieferumfang ist eine Schlauchklemme enthalten.

Rückflussstopp Der Rückflussstopp verhindert das Zurückfließen des geförderten Wassers und verkürzt dadurch die Wiederansaugzeit. Zum Anschluss an Saugschlauch-Meterware Zum individuellen Aufbau einer Saugschlauchgarnitur