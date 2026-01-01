Saugfilter mit Rückflussstopp, Basic, 3/4" | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
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Bestellnummer: 6.997-345.0Saugfilter mit Rückflussstopp in der Basisversion zum Anschluss an 3/4"-Saugschlauch-Meterware.
Größen
Passend für 3/4"-Schläuche
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
40 x 146 x 40
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete