Saugfilter mit Rückflussstopp, Premium | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
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Bestellnummer: 6.997-341.0Saugfilter mit Rückflussstopp in Premiumausführung zum Anschluss an Saugschlauch-Meterware.
Größen
Passend für 3/4" und 1" Schläuche
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
47 x 140 x 47
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete