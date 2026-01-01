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    Saugfilter mit Rückflussstopp, Premium | Kärcher

    Messingfilter, zwei schwarze Schlauchanschlüsse und zwei Schlauchschellen auf weißem Hintergrund.

    Saugfilter mit Rückflussstopp, Premium

    Bestellnummer: 6.997-341.0

    Saugfilter mit Rückflussstopp in Premiumausführung zum Anschluss an Saugschlauch-Meterware.