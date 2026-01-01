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    Sauggarnitur 1,5 m für Rohrleitungen 1" (25 mm) | Kärcher

    Schwarzer, flexibler Schlauch mit zwei grauen Anschlussstücken, auf weißem Hintergrund liegend.

    Sauggarnitur 1,5 m für Rohrleitungen 1" (25 mm)

    Bestellnummer: 2.997-112.0

    1,5-m-Sauggarnitur mit anschlussfertigem, vakuumfestem Ansaugschlauch zum Anschließen von Pumpen an 1"-Rohrleitungen auf der Saugseite. Ideal für Hauswasserautomaten und -werke.