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    Sauggarnitur 3,5 m | Kärcher

    Schwarzer Kärcher Saugschlauch mit zwei Anschlüssen, aufgerollt auf weißem Hintergrund.

    Sauggarnitur 3,5 m

    Bestellnummer: 2.997-110.0

    Anschlussfertig und vakuumfest: die Sauggarnitur inkl. 3,5 m Ansaugschlauch, Saugfilter, Rückflussstopp und PerfectConnect Dichtprinzip. Ideal für Gartenpumpen und die Hauswasserversorgung.