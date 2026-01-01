Sauggarnitur 3,5 m | Kärcher

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Bestellnummer: 2.997-110.0Anschlussfertig und vakuumfest: die Sauggarnitur inkl. 3,5 m Ansaugschlauch, Saugfilter, Rückflussstopp und PerfectConnect Dichtprinzip. Ideal für Gartenpumpen und die Hauswasserversorgung.
Länge (m)
3.5
Gewindegröße
G1
Durchmesser
3/4″
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.9
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
80 x 380 x 380
Ausrüstung
Anwendungsgebiete