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    Sauggarnitur 7,0 m | Kärcher

    Schwarzer Kärcher Saugschlauch, aufgerollt, mit Anschlussstücken an beiden Enden.

    Sauggarnitur 7,0 m

    Bestellnummer: 2.997-111.0

    Ideale Sauggarnitur für Gartenpumpen und die Hauswasserversorgung. Inkl. anschlussfertigem, vakuumfestem 7-m-Ansaugschlauch mit Saugfilter, Rückflussstopp und PerfectConnect Dichtprinzip.