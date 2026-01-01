Sauggarnitur 7,0 m | Kärcher

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Bestellnummer: 2.997-111.0Ideale Sauggarnitur für Gartenpumpen und die Hauswasserversorgung. Inkl. anschlussfertigem, vakuumfestem 7-m-Ansaugschlauch mit Saugfilter, Rückflussstopp und PerfectConnect Dichtprinzip.
Länge (m)
7
Gewindegröße
G1
Durchmesser
3/4″
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
1.6
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
120 x 380 x 380
Ausrüstung
Anwendungsgebiete