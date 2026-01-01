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    Dampfreiniger SC 1 Multi Comfort | Kärcher

    Kärcher Dampfreiniger mit Zubehör: Bürstenaufsatz, Reinigungstuch, Schlauch und Reinigungsmittel.

    Dampfreiniger

    SC 1 Multi Comfort

    Bestellnummer: 1.516-416.0

    • 30 m² Flächenleistung/Tankfüllung, 1300 W Heizleistung
    • Entnehmbarer Tank, Aufheizzeit 30 s, Entkalkungskartusche
    • Handdüsenset inkl. Verlängerungsschlauch
    ¹⁾
    Bei der punktuellen Reinigung mit dem Kärcher-Dampfreiniger, d. h. einer Bedampfungsdauer von 30 Sekunden auf maximaler Dampfstufe bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche, können 99,999 % der behüllten Viren, wie Influenzaviren (mit Ausnahme des Hepatitis-B-Virus), auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen entfernt werden (Testkeim: Modifiziertes Vacciniavirus Ankara).
    ³⁾
    Faktor um den die Produktlebenszeit mindestens verlängert wird, auf Grundlage interner Tests bei einer Wasserhärte von 20°dH und einer Karbonathärte von 15°dH.