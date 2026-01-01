Dampfreiniger SC 1 Multi Comfort | Kärcher

Der kompakte Handdampfreiniger SC 1 Multi Comfort reinigt ohne Chemie und ist blitzschnell für die porentiefe Reinigung zwischendurch startklar. Bei gründlicher Reinigung werden bis zu 99,999 % der Viren und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf Hartflächen beseitigt. Durch den zusätzlich enthaltenen Verlängerungsschlauch wird das Arbeiten im Haushalt selbst an schwer zugänglichen Stellen noch flexibler und bequemer. Das kompakte und handliche Gerätedesign ermöglicht ein Handling, ohne zu ermüden, und das Verstauen auf kleinstem Raum. Der SC 1 Multi Comfort ist in 30 Sekunden einsatzbereit und kann dank des entnehmbaren Wassertanks einfach befüllt werden – ohne lange Wartezeit und Arbeitsunterbrechung. Die auswechselbare Entkalkungskartusche sorgt für eine automatische Entkalkung und so für eine 5-mal längere Lebensdauer. Die LED-Leuchtanzeige mit Bedienfeld ermöglicht eine einfache und mühelose Bedienung. Die verschiedenen Modi wie Aufheizen, Ready-to-use, Dampfbetrieb und Kartuschenwechsel werden stets angezeigt. Optional ist auch eine Erweiterung zum innovativen multifunktionalen 4-in-1-Dampfmopp möglich.

Komfortable und flexible Reinigung dank des enthaltenen Verlängerungsschlauchs Mit dem enthaltenen Verlängerungsschlauch lassen sich auch schwer erreichbare Stellen wie Ecken und Nischen mühelos reinigen. Die Zubehörteile wie Handdüse etc. werden einfach aufgesteckt. Kompaktes und handliches Gerätedesign Komfortables Handling dank des kompakten Gerätedesigns. Ergonomische Form für ermüdungsfreies Reinigen. Das Gerät kann platzsparend direkt am Einsatzort verstaut werden und ist somit immer schnell zur Hand. Nonstop-Dampf und integrierte Entkalkungskartusche Der entnehmbare Tank ist jederzeit problemlos befüllbar – für ständigen Dampf ohne Arbeitsunterbrechung. Dank intelligenter Entkalkungskartusche wird das eingefüllte Wasser völlig automatisch von Kalk befreit und somit die Lebensdauer des Geräts um ein Vielfaches erhöht. Der Kartuschenwechsel wird an der LED-Leuchtanzeige mit 1 Stunde Vorlauf angezeigt. LED-Leuchtanzeige mit Bedienfeld Für eine einfache und mühelose Bedienung. Zur Dampfbetätigung einfach das Bedienfeld einmal leicht antippen – ohne jeden Kraftaufwand. Die Leuchtanzeige zeigt leicht erkennbar folgende Modi an: Aufheizen, Ready-to-use, Dampfbetrieb sowie anstehender Kartuschenwechsel. Kurze Aufheizzeit Mit nur 30 Sekunden Aufheizzeit ist das Gerät im Handumdrehen einsatzbereit.