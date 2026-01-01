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    Dampfreiniger SC 1 Multi & Up Textile Edition | Kärcher

    Kärcher Dampfreiniger mit Zubehör: Bodendüse, Bürstenaufsatz, Verlängerungsrohre, Reinigungstücher und Filter.

    Dampfreiniger

    SC 1 Multi & Up Textile Edition

    Bestellnummer: 1.516-421.0

    • 30 m² Flächenleistung/Tankfüllung, 1300 W Heizleistung
    • Entnehmbarer Tank, Aufheizzeit 30 s, Entkalkungskartusche
    • Hand- und Bodendüsenset