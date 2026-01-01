Dampfmopp SC 2 Upright | Kärcher

Mit Dampf gegen Schmutz: Der Kärcher SC 2 Upright reinigt jeden versiegelten Hartboden – sogar Holz. Durch seine voreingestellte und leicht zu bedienende Dampfmengenregulierung in 2 Stufen werden bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfmopp bis zu 99,999 % der Viren¹⁾ und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf Hartflächen beseitigt. Der Dampfmopp lässt sich im Handumdrehen aufheizen und ist durch einen befüllbaren und entnehmbaren Frischwassertank, inklusive Entkalkungskartusche, sofort einsatzbereit. Der Betriebszustand des Geräts ist über die Farbcodes an den LEDs am Handgriff ersichtlich. Die Kombination macht’s: Für eine noch gründlichere Reinigung und einen schnellen Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt werden mittels Klettverschluss die Kärcher Bodentücher an der Bodendüse EasyFix befestigt.

Voreingestellte Dampfmengenregulierung in 2 Stufen zur Reinigung verschiedener Oberflächen Auswahlmöglichkeit der Bodenbelagssymbole Holz oder Fliese für die ideale Dampmenge. Schlankes Produktdesign und Bodenkopf mit Drehgelenk Ergonomisches, effektives Reinigen mit vollem Bodenkontakt bei jeder Körpergröße dank flexiblem Düsengelenk. Nonstop-Dampf und integrierte Entkalkungskartusche Dank intelligenter Entkalkungskartusche wird das eingefüllte Wasser völlig automatisch von Kalk befreit und somit die Lebensdauer des Geräts um ein Vielfaches erhöht. Der entnehmbare Tank ist jederzeit problemlos befüllbar – für ständigen Dampf ohne Arbeitsunterbrechung. Kurze Aufheizzeit Mit nur 30 Sekunden Aufheizzeit ist das Gerät im Handumdrehen einsatzbereit. Bodendüse EasyFix mit flexiblem Gelenk und Klettfixierung des Bodentuchs Optimale Reinigungsergebnisse auf verschiedensten Hartböden im Haushalt dank effizienter Lamellentechnologie. Berührungsloser Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt und komfortables Anbringen des Bodentuchs dank Klettsystem.