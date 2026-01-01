Dampfreiniger SC 3 Deluxe | Kärcher

Der SC 3 Deluxe ist nach nur 30 Sekunden Aufheizzeit startklar und beseitigt bis zu 99,999 % der Viren¹⁾ und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf Hartflächen. Durch sein integriertes Zubehöraufbewahrungsfach am Gerät ist eine einfache und komfortable Aufbewahrung von Zubehören, Kabel und Schlauch möglich. Weitere Features sind die integrierte Entkalkungskartusche, der permanent wiederbefüllbare Wassertank für unterbrechungsfreies Reinigen, das LED-Leuchtband für die Anzeige des Betriebsmodus sowie vielfältiges Zubehör für die Entfernung von hartnäckigem Schmutz auf Fliesen, Kochfeldern, Dunstabzugshauben und Fugen. Außerdem sorgen die Bodendüse EasyFix mit flexiblem Gelenk für höchste Ergonomie und die Lamellentechnologie für perfekte Reinigungsergebnisse. Mit dem komfortablen Klettsystem lässt sich das Bodentuch mühelos an der Bodendüse fixieren und ohne Schmutzkontakt entfernen. Die 2-stufige Dampfregulierung garantiert immer eine perfekte Anpassung der Dampfmenge an die Oberfläche und den jeweiligen Verschmutzungsgrad.

Kurze Aufheizzeit Mit nur 30 Sekunden Aufheizzeit ist das Gerät im Handumdrehen einsatzbereit. Komfortable Zubehöraufbewahrung und Parkposition Bequemes Verstauen von Zubehören, Verlängerungsrohren, Kabel und Dampfschlauch. Parkposition für einfaches Abstellen der Bodendüse bei Arbeitsunterbrechung. Nonstop-Dampf und integrierte Entkalkungskartusche Der Tank ist jederzeit problemlos befüllbar – für Nonstop-Dampf ohne Arbeitsunterbrechung. Dank intelligenter Entkalkungskartusche wird das eingefüllte Wasser völlig automatisch von Kalk befreit. Bodenreinigungsset EasyFix mit flexiblem Gelenk an der Bodendüse und komfortabler Klettfixierung des Bodentuchs Optimale Reinigungsergebnisse auf verschiedensten Hartböden im Haushalt dank effizienter Lamellentechnik. Berührungsloser Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt und komfortables Anbringen des Bodentuchs dank Klettsystem. Ergonomisches, effektives Reinigen mit vollem Bodenkontakt bei jeder Körpergröße dank flexiblem Düsengelenk. Multifunktionale Zubehörausstattung Bedarfsgerechte Reinigung verschiedener Oberflächen per Bodendüse, Handdüse, Rundbürste und vielem mehr. Bodentuch und Überzug für die Handdüse Für gründliche Reinigungsergebnisse und noch besseres Lösen und Aufnehmen von Schmutz. Kindersicherung an der Dampfpistole Ein Verschlusssystem bietet sicheren Schutz vor unsachgemäßem Gebrauch durch spielende Kleinkinder. 2-stufige Dampfmengenregulierung Die Dampfmenge lässt sich individuell an die jeweilige Oberfläche und den Verschmutzungsgrad anpassen. On/Off-Schalter am Gerät Bedienerfreundliches Ein- und Ausschalten des Geräts.