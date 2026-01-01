Dampfmopp SC 3 Upright | Kärcher

Der Dampfmopp SC 3 Upright von Kärcher sorgt für porentiefe Sauberkeit auf sämtlichen Hartböden und das vollkommen sorgenfrei und bei einfachster Handhabung: Der Dampf wird bequem über 3 voreingestellte Stufen passend zur Oberfläche reguliert. Aufgeheizt wird das hochwertigste Modell der Upright-Serie in Sekundenschnelle. Dank des jederzeit befüll- und entnehmbaren Frischwassertanks inklusive Entkalkungskartusche ist dieser Dampfmopp ruckzuck einsatzbereit. Der aktuelle Betriebszustand wird über Farbcodes am LED-Band angezeigt. Bei gründlicher Reinigung werden bis zu 99,999 % aller Viren¹⁾ und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf haushaltsüblichen Hartflächen beseitigt. In Sachen Gründlichkeit ist die Reinigung mit dem SC 3 Upright herkömmlichen Methoden wie zum Beispiel einem Wischmopp dank der Kombination aus Bodendüse EasyFix und hochwertigen Bodentüchern weit überlegen. Komfortabel ist der Tuchwechsel an der Bodendüse ohne Schmutzkontakt dank Klettbefestigung. Einfach auf die große Lasche am Bodentuch treten und das Gerät nach oben abziehen. Für alle, die es weich mögen: Selbst Teppichböden können mit dem Teppichgleiter bequem aufgefrischt werden.

Voreingestellte Dampfmengenregulierung in 3 Stufen zur Reinigung verschiedener Oberflächen Auswahlmöglichkeit der Bodenbelagssymbole Holz, Fliese und Teppich für die ideale Dampfmenge. Nonstop-Dampf und integrierte Entkalkungskartusche Der entnehmbare Tank ist jederzeit problemlos befüllbar – für ständigen Dampf ohne Arbeitsunterbrechung. Dank intelligenter Entkalkungskartusche wird das eingefüllte Wasser völlig automatisch von Kalk befreit und somit die Lebensdauer des Geräts um ein Vielfaches erhöht. Kurze Aufheizzeit Mit nur 30 Sekunden Aufheizzeit ist das Gerät im Handumdrehen einsatzbereit. LED-Band am Handgriff signalisiert Aufheizung und Betriebsbereitschaft Kinderleichte Anwendung dank der permanenten Rückmeldung des Geräts zu seinem Betriebszustand. Rotes Pulsieren signalisiert Aufheizen und ein durchgängig grünes Leuchten signalisiert Betriebsbereitschaft. Bodendüse EasyFix mit flexiblem Gelenk und Klettfixierung des Bodentuchs Optimale Reinigungsergebnisse auf verschiedensten Hartböden im Haushalt dank effizienter Lamellentechnologie. Berührungsloser Tuchwechsel ohne Schmutzkontakt und komfortables Anbringen des Bodentuchs dank Klettsystem. Ergonomisch effektives Reinigen mit vollem Bodenkontakt bei jeder Körpergröße dank des flexiblen Düsengelenks. Intelligente Wasserhärteeinstellung Wasserhärte kann individuell von weich bis sehr hart eingestellt werden. Lange Lebensdauer des Geräts durch optimalen Schutz vor Verkalkung. Teppichgleiter zum Auffrischen von Teppichböden Mit dem Teppichgleiter können Teppichböden einfach und komfortabel aufgefrischt werden. On/Off-Schalter am Gerät Bedienerfreundliches Ein- und Ausschalten des Geräts.