Dampfreiniger SC 5 EasyFix Iron | Kärcher

Das gewünschte Produkt ist nicht in unserem aktuellen Sortiment enthalten.
Zubehör, Reinigungsmittel und Bedienungsanleitungen sind weiterhin erhältlich.
Bestellnummer: 1.512-536.0
Unternehmen: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, D-71364 Winnenden
* Bei der punktuellen Reinigung mit dem Kärcher-Dampfreiniger, d. h. einer Bedampfungsdauer von 30 Sekunden auf maximaler Dampfstufe bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche, können 99,999 % der behüllten Viren, wie Influenzaviren (mit Ausnahme des Hepatitis-B-Virus), auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen entfernt werden (Testkeim: Modifiziertes Vacciniavirus Ankara). ** Bei der Reinigung mit einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30 cm/s auf maximaler Dampfstufe und bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche werden 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen abgetötet (Testkeim: Enterococcus hirae).