Schaumdüse | Kärcher

Für richtig saubere Ergebnisse: Die Schaumdüse ermöglicht die Zugabe von Reinigungsmitteln beim Einsatz des Mobile Outdoor Cleaners OC 3 und sorgt für eine gründlichere, effizientere und schonendere Reinigung mit einer besseren Verteilung des Reinigungsmittels. Sie erzeugt einen kraftvollen Schaum, der gut auf Oberflächen haftet und auch schwer zugängliche Stellen erreicht – ideal für die gründliche Reinigung von Fahrrädern, Gartenmöbeln & Co. Die Schaumdüse wird direkt an der Pistole montiert. Das Reinigungsmittel kann einfach in die Schaumdüse eingefüllt werden. Die Düse ist mit allen Mobile Outdoor Cleanern OC 3 kompatibel.

Kraftvoller Schaum Mühelose und gründliche Reinigung verschiedener Oberflächen (z. B. Fahrräder, Gartenmöbel). Verstellbarer Strahlwinkel Ermöglicht komfortables vertikales und waagerechtes Arbeiten. Einfacher Wechsel unterschiedlicher Reinigungsmittel Spielend einfach mit dem passenden Kärcher Reinigungsmittel säubern. Besonders anwenderfreundlich. Transparenter Reinigungsmittelbehälter Füllstand ist jederzeit sichtbar. Behälter mit 0,35 Liter Volumen Für längere Reinigungsphasen ohne Nachfüllen.