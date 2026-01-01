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    Schaumdüse | Kärcher

    Kärcher Schaumdüse auf weißem Behälter, schwarzes Kunststoffdesign, seitliche Ansicht.

    Schaumdüse

    Bestellnummer: 2.644-419.0

    Handliche Schaumdüse zum Ausbringen von Home & Garden-Reinigungsmitteln für die besonders gründliche Reinigung. Wird direkt an der Pistole des Druckreinigers montiert.