Schaumdüse | Kärcher

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Bestellnummer: 2.644-419.0Handliche Schaumdüse zum Ausbringen von Home & Garden-Reinigungsmitteln für die besonders gründliche Reinigung. Wird direkt an der Pistole des Druckreinigers montiert.
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.2
Abmessungen (L × B × H) (mm)
165 x 61 x 105
Produktinformationen
Handbuch
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete