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    Schlauch Performance Plus 3/4" - 50m | Kärcher

    Schwarzer Kärcher Gartenschlauch mit gelbem Streifen, gewunden auf weißem Hintergrund.

    Schlauch Performance Plus 3/4" - 50m

    Bestellnummer: 2.645-323.0

    Besonders robust, extrem knickfest und gesundheitlich unbedenklich: der 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 3/4". Aus hochwertigem Mehrschichtgewebe – für ständigen Wasserdurchfluss.