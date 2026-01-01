Schlauch Performance Plus 3/4" - 50m | Kärcher

3/4" im Durchmesser, 50 Meter lang und besonders robust, flexibel und extrem knickfest: Mit diesen Eigenschaften überzeugt der neue Kärcher Gartenschlauch Performance Plus bei der Bewässerung mittelgroßer bis großer Flächen und Gärten. Der Bewässerungs-Performer aus dem Hause Kärcher wurde aus einem hochwertigen Mehrschichtgewebe mit verbesserter Haptik gefertigt, ermöglicht einen ständigen Wasserdurchfluss und liegt spürbar besser in der Hand. Die wetterbeständige Anti-UV-Außenschicht trägt zum Materialschutz bei, und die lichtundurchlässige Zwischenschicht sorgt dafür, dass sich im Schlauch keine Algen bilden. Zudem ist der nachhaltige Gartenschlauch frei von Phthalat (< 0,1 %), Cadmium, Barium und Blei – gesundheitlich also völlig unbedenklich. Weitere Qualitätsmerkmale sind die Temperaturbeständigkeit von −20 bis +60 °C, der Berstdruck von 30 Bar und 15 Jahre Garantie.

Hochwertiges Mehrschichtgewebe Flexibilität und Knickfestigkeit zur Gewährleistung eines optimalen Wasserdurchflusses. 50 Meter Zur Bewässerung mittelgroßer bis großer Flächen und Gärten. Dank Qualitätsgewebe mit hoher Wandstärke bis zu einem Druck von 30 Bar geeignet Garantierte Robustheit. Handlicher Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung Für eine leichte Handhabung. Hohe Temperaturbeständigkeit von −20 bis +60 °C Qualitätsschlauch. Lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch Für eine besonders hohe Lebensdauer. Phthalatfreier (< 0,1 %), cadmium-, barium u. bleifreier Qualitäts-Gartenschlauch Gesundheitlich unbedenklich und umweltfreundlich. Anti-UV-Außenschicht Extrem wetterbeständig. 15 Jahre Garantie Langlebigkeit und hoher Qualitätsanspruch.