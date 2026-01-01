Schlauch Performance Premium 1/2" - 20m | Kärcher

Der Performance Premium 1/2" aus dem Hause Kärcher ist kein gewöhnlicher Gartenschlauch. Gefertigt aus einem innovativen Gewebe mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology bietet er ein Höchstmaß an Robustheit, Flexibilität und Knickfestigkeit. Dadurch gewährleistet der Schlauch einen ständigen Wasserdurchfluss beim Bewässern kleiner bis mittelgroßer Flächen und Gärten. Zudem schützt die wetterbeständige Anti-UV-Außenschicht das Material, und die lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert die Algenbildung im Schlauch. Aus diesen Gründen gewährt Kärcher ganze 18 Jahre Garantie. Auch in Sachen Gesundheit und Nachhaltigkeit überzeugt der 20 Meter lange Performance Premium-Schlauch, da er phthalatfrei (< 0,1 %), cadmium-, barium- und bleifrei ist. Weitere Performancemerkmale sind der Berstdruck von 45 Bar sowie die hohe Temperaturbeständigkeit von −20 bis +60 °C.

Kärcher Premium Anti-Torsion Technology Flexibel und knickfest – für optimalen Wasserdurchfluss ohne Schlaufenbildung. 20 Meter Zur Bewässerung kleiner bis mittelgroßer Flächen und Gärten. Dank Qualitätsgewebe mit hoher Wandstärke bis zu einem Druck von 45 Bar geeignet Garantiert Robustheit. Handlicher Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung Für eine leichte Handhabung. Hohe Temperaturbeständigkeit von −20 bis +60 °C Qualitätsschlauch. Lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch Für eine besonders hohe Lebensdauer. Phthalatfreier (< 0,1 %), cadmium-, barium- u. bleifreier Qualitäts-Gartenschlauch Gesundheitlich unbedenklich und umweltfreundlich. Anti-UV-Außenschicht Extrem wetterbeständig. 18 Jahre Garantie Langlebigkeit und hoher Qualitätsanspruch.