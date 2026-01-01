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    Schlauchhalter | Kärcher

    Schwarzer Kärcher Schlauchhalter mit integriertem Griff, freistehend auf weißem Hintergrund.

    Schlauchhalter

    Bestellnummer: 2.645-375.0

    • Praktische und platzsparende Aufbewahrung von Schläuchen
    • Spritzenhalterung
    • Robust und langlebig