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    Schlauchset für Hochdruckreiniger | Kärcher

    Gelber Kärcher Gartenschlauch mit zwei gelben Schlauchkupplungen und einem schwarzen Adapter auf weißem Hintergrund.

    Schlauchset für Hochdruckreiniger

    Bestellnummer: 2.645-399.0

    Schlauchset für Hochdruckreiniger mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (1/2"), G3/4-Hahnanschluss, 1 × Schlauchkupplung und 1 × Schlauchkupplung mit Aqua Stop.