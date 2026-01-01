Schlauchset für Hochdruckreiniger | Kärcher

Das Schlauchset eignet sich sowohl als Zulaufschlauch für einen Hochdruckreiniger als auch zur Gartenbewässerung. Das Set besteht aus 10 Meter PrimoFlex®-Schlauch (1/2"), einem G3/4-Hahnanschluss, einer Schlauchkupplung sowie einer Schlauchkupplung mit Aqua Stop. Der 3-lagige Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung ist phthalatfrei (< 0,1 %), cadmium-, barium- und bleifrei – und damit gesundheitlich vollkommen unbedenklich. Die wetterbeständige Anti-UV-Außenschicht schützt das Material und die lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch. Der Berstdruck beträgt 24 Bar. Daneben zeichnet sich der Wasserschlauch durch hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C aus. Die Kärcher Gartenschläuche sind äußerst flexibel, robust und knickfest. Kärcher gewährt 12 Jahre Garantie auf den PrimoFlex®-Schlauch.

Gartenschlauchset zur Wasserversorgung Alle Zubehöre für den Anschluss eines Hochdruckreinigers enthalten.