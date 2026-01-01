Schlauchset für Hochdruckreiniger | Kärcher

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Bestellnummer: 2.645-399.0Schlauchset für Hochdruckreiniger mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (1/2"), G3/4-Hahnanschluss, 1 × Schlauchkupplung und 1 × Schlauchkupplung mit Aqua Stop.
Durchmesser
1/2″
Schlauchlänge (m)
10
Farbe
Gelb
Gewicht (kg)
1.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
1.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
280 x 280 x 65
Lieferumfang
Anwendungsgebiete