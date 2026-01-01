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    Schnellladegerät Battery Power 18 V | Kärcher

    Kärcher Akku-Ladegerät mit schwarzem Gehäuse und LED-Anzeigen auf weißem Hintergrund.

    Schnellladegerät Battery Power 18 V

    Bestellnummer: 2.445-032.0

    Das Schnellladegerät lädt den 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in nur 44 Minuten zu 80 % auf und kann für alle Akkus der 18 V Kärcher Akkuplattform verwendet werden.