Schnellladegerät Battery Power 36 V | Kärcher

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Bestellnummer: 2.445-033.0Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.
Akkuplattform
36-V-Akkuplattform
Akkuladezeit mit Schnellladegerät (min)
48 layout:battery_charging_time 98 layout:battery_charging_time 78 layout:battery_charging_time 138
Ladestrom (A)
2.5
Spannung (Netzanschluss Ladegerät) (V)
100 - 240
Frequenz (Netzanschluss Ladegerät) (Hz)
50 - 60
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.7
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.9
Abmessungen (L × B × H) (mm)
184 x 133 x 88
Produktinformationen
Handbuch
Gesetzliche Gewährleistung