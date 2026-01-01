Schnellladegerät Battery Power 36 V | Kärcher

Das Schnellladegerät für alle 36-V-Wechselakkus der 36 V Kärcher Akkuplattform bringt die volle Akkuleistung in kurzer Zeit zurück. Der 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku beispielsweise lädt in nur 48 Minuten zu 80 Prozent. Zudem verfügt das Ladegerät über eine integrierte Wandhalterung.

Schnellladegerät Lädt den 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in 48 Minuten zu 80 %. Lädt den 36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in 1,5 Stunden zu 80 %. Vielseitiger Einsatz Kompatibel mit allen Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform. Wandhalterung Zur sauberen Anbringung an der Wand.