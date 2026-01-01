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    Schnellladegerät Battery Power 36 V | Kärcher

    Schwarzes Kärcher Batterieladegerät mit LED-Anzeige und Lüftungsschlitzen, seitliche Ansicht.

    Schnellladegerät Battery Power 36 V

    Bestellnummer: 2.445-033.0

    Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet.