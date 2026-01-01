Schnellladegerät | Kärcher

Mit dem Ersatz-Schnellladegerät lässt sich der Kärcher Akku-Fenstersauger WV 6 und WV 7 in geringstmöglicher Zeit aufladen.

Geeignet für WV 6 und WV 7 Das Schnellladegerät ist ein Ersatzteil für den WV 6. Schnelles Aufladen des Akkus Das Gerät ist schnell wieder einsatzbereit.