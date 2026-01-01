Schnellladegerät | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
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Bestellnummer: 2.633-511.0Damit es beim Fensterputzen schnell weitergehen kann: das Ersatz-Schnellladegerät für den Akku-Fenstersauger WV 6 und WV 7.
Menge (Stück)
1
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
29 x 122 x 114
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung