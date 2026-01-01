Schrubbbürste | Kärcher

Jetzt mit dem Rabattcode "ROBOTIC" 20% Rabatt auf Saug- und Wischroboter sichern.*
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Bestellnummer: 2.644-423.0Die vielseitig einsetzbare Schrubbbürste für die mobile Reinigung entfernt hartnäckige Verschmutzungen schnell und gründlich. Kann direkt an der Pistole des Druckreinigers montiert werden.
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.3
Abmessungen (L × B × H) (mm)
169 x 53 x 21
Produktinformationen
Gesetzliche Gewährleistung
Anwendungsgebiete