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    Schrubbbürste | Kärcher

    Schwarze Kärcher Reinigungsbürste mit ergonomischem Griff und Borsten, seitlich dargestellt auf weißem Hintergrund.

    Schrubbbürste

    Bestellnummer: 2.644-423.0

    Die vielseitig einsetzbare Schrubbbürste für die mobile Reinigung entfernt hartnäckige Verschmutzungen schnell und gründlich. Kann direkt an der Pistole des Druckreinigers montiert werden.