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    Schultergurt | Kärcher

    Schwarzer Schultergurt mit rotem Verschluss und Metallhaken, auf weißem Hintergrund.

    Schultergurt

    Bestellnummer: 2.445-242.0

    Bequem und entlastend für den Anwender: der ergonomische Schultergurt für langes, ermüdungsfreies Arbeiten. Kompatibel mit vielen Kärcher Akku-Gartengeräten.