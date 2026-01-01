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    Waschsauger SE 3 Compact Home Floor | Kärcher

    Kärcher Waschsauger mit Zubehör, darunter eine Fugendüse und ein Reinigungspulverbeutel, auf weißem Hintergrund.

    Waschsauger

    SE 3 Compact Home Floor

    Bestellnummer: 1.081-533.0

    • Kraftvoller Teppich- und Polsterreiniger für mittelgroße textile Flächen
    • Kompakt, leicht verstaubar, hygienische Durchspülfunktion
    • Waschpolsterdüse, Waschfugendüse, 2-in-1-Waschdüse XXL, RM 519 (100 ml)