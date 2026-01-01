10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Waschsauger SE 3 Compact Home Shoe N1 | Kärcher

    Kärcher Waschsauger mit Zubehörteilen und Reinigungsmittel. Gerät in Schwarz-Weiß, Zubehör in Schwarz-Gelb.

    Waschsauger

    SE 3 Compact Home Shoe N1

    Bestellnummer: 1.081-540.0

    • Kraftvoller Polsterreiniger für mittelgroße textile Flächen und Schuhe
    • Kompakt, leicht verstaubar, hygienische Durchspülfunktion
    • Waschpolsterdüse, Waschfugendüse, Shoe Cleaner, RM 519N (1l)