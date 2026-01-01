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    Waschsauger SE 4 | Kärcher

    Kärcher Sprühextraktionsgerät in Weiß und Schwarz mit verschiedenen Aufsätzen und Zubehör auf weißem Hintergrund.

    Waschsauger

    SE 4

    Bestellnummer: 1.081-150.0

    • Leistungsstarker Teppichreiniger für große textile Flächen
    • Multifunktional, 3-in-1, Trocken- und Nasssaugfunktion
    • Trockensaugzubehör, Waschsaugzubehör, RM 519 (100 ml)
    ¹⁾
    Nur im Waschsaugbetrieb gültig.