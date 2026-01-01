10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Waschsauger SE 5 | Kärcher

    Kärcher Waschsauger mit Zubehör: Bodendüse, Fugendüse, Bürste, Filter, Staubbeutel und Reinigungsmittelpackung.

    Waschsauger

    SE 5

    Bestellnummer: 1.081-230.0

    • Leistungsstarker Teppichreiniger für große textile Flächen
    • Multifunktional, 3-in-1, Trocken- und Nasssaugfunktion, 2-Tank-System
    • Trockensaugzubehör, Waschsaugzubehör, RM 519 (100 ml)