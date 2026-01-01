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    SE Support Handgriff | Kärcher

    Schwarzer Kärcher Griffaufsatz mit ergonomischem Design und Markenlogo, isoliert auf weißem Hintergrund.

    SE Support Handgriff

    Bestellnummer: 2.863-358.0

    Der ergonomische Support-Handgriff ist die ideale Ergänzung für die komfortable Reinigung von großen Teppichflächen mit den Kärcher Waschsaugern.