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    SE Vliesfilterbeutel KFI 657 | Kärcher

    Fünf gestapelte Kärcher Staubsaugerbeutel aus weißem Material mit Kartonverschluss.

    SE Vliesfilterbeutel KFI 657

    Bestellnummer: 2.863-371.0

    Extrem reißfeste Vliesfilterbeutel, ideal zum Saugen von trockenem, feinem und grobem Schmutz. Geeignet für Kärcher Home & Garden-Waschsauger.