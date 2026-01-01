SE Vliesfilterbeutel KFI 657 | Kärcher

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Bestellnummer: 2.863-371.0Extrem reißfeste Vliesfilterbeutel, ideal zum Saugen von trockenem, feinem und grobem Schmutz. Geeignet für Kärcher Home & Garden-Waschsauger.
Menge (Stück)
4
Farbe
Weiß
Gewicht (kg)
0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.4
Abmessungen (L × B × H) (mm)
425 x 530 x 12
Anwendungsgebiete