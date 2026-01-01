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    SE Waschfugendüse | Kärcher

    Schwarze Kärcher Fugendüse mit abgerundeter Form und Markenlogo auf weißem Hintergrund.

    SE Waschfugendüse

    Bestellnummer: 2.863-360.0

    Die praktische Waschfugendüse als Zubehör für Waschsauger ermöglicht die Sprühextraktion auch an schwer zugänglichen Stellen und in engen Zwischenräumen bei Polstermöbeln oder im Auto.