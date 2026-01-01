SE Waschpolsterdüse | Kärcher

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Bestellnummer: 2.863-359.0Die Waschpolsterdüse für Sprühextraktionsgeräte ist als Zubehör für Waschsauger ideal für die fasertiefe Reinigung von Polstermöbeln, Autositzen und die Fleckenentfernung auf Teppichen.
Standardnennweite (mm)
35
Arbeitsbreite (mm)
88
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.1
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.1
Abmessungen (L × B × H) (mm)
88 x 74 x 141
Anwendungsgebiete