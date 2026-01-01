10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    SE Waschpolsterdüse | Kärcher

    Kärcher Zubehörteil mit schwarzem Gehäuse und transparentem Kunststoffaufsatz, seitlich fotografiert.

    SE Waschpolsterdüse

    Bestellnummer: 2.863-359.0

    Die Waschpolsterdüse für Sprühextraktionsgeräte ist als Zubehör für Waschsauger ideal für die fasertiefe Reinigung von Polstermöbeln, Autositzen und die Fleckenentfernung auf Teppichen.