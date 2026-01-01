Seitenbesen für feuchtes Kehrgut | Kärcher

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Bestellnummer: 2.644-026.0Zwei Kehrmaschinen-Seitenbesen mit spezieller Beborstung für feuchtes Kehrgut. Passend für die Kehrmaschinen S 500 bis S 650.
Farbe
Grau
Gewicht (kg)
0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.5
Abmessungen (L × B × H) (mm)
252 x 252 x 51
Anwendungsgebiete