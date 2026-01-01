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    Seitenbesen für feuchtes Kehrgut | Kärcher

    Zwei runde Bürsten mit schwarzen Kunststoffzentren und grauen Borsten, nebeneinander liegend.

    Seitenbesen für feuchtes Kehrgut

    Bestellnummer: 2.644-026.0

    Zwei Kehrmaschinen-Seitenbesen mit spezieller Beborstung für feuchtes Kehrgut. Passend für die Kehrmaschinen S 500 bis S 650.