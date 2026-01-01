Seitenbesen für feuchtes Kehrgut S6 | Kärcher

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Bestellnummer: 2.644-033.0Zwei Kehrmaschinen-Seitenbesen mit spezieller Beborstung für feuchtes Kehrgut. Passend für die Kehrmaschinen S 6 bis S 6 Twin.
Menge (Stück)
2
Farbe
Schwarz
Gewicht (kg)
0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg)
0.6
Abmessungen (L × B × H) (mm)
290 x 290 x 61
Anwendungsgebiete