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    Seitenbesen für feuchtes Kehrgut S6 | Kärcher

    Zwei schwarze Rundbürsten mit weißen Borsten, nebeneinander auf weißem Hintergrund.

    Seitenbesen für feuchtes Kehrgut S6

    Bestellnummer: 2.644-033.0

    Zwei Kehrmaschinen-Seitenbesen mit spezieller Beborstung für feuchtes Kehrgut. Passend für die Kehrmaschinen S 6 bis S 6 Twin.