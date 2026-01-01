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    Sensitiv Bodentuchset EasyFix | Kärcher

    Zwei weiße Kärcher Mikrofaser-Wischbezüge mit Etiketten auf weißem Hintergrund.

    Sensitiv Bodentuchset EasyFix

    Bestellnummer: 2.863-340.0

    Das Sensitiv Bodentuchset EasyFix ist mit seinen 2 hochwertigen, weichen Bodentüchern perfekt für die sanfte Reinigung von empfindlichen, versiegelten Böden.