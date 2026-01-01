Sensitiv Bodentuchset EasyFix | Kärcher

Das Sensitiv Bodentuchset enthält 2 Tücher aus besonders weichen Fasern, die weniger Feuchtigkeit und Hitze an den Boden weitergeben. So lassen sich auch empfindliche, versiegelte Böden sehr schonend dampfreinigen. Dank des Klettsystems lassen sich die Tücher leicht und schnell an der Bodendüse EasyFix des Dampfreinigers fixieren: einfach das Bodentuch an die Bodendüse EasyFix andrücken und fertig. Während der Arbeit bleibt das Tuch sicher in seiner Position – auch Ecken und Kanten werden mühelos sauber. Nach der Arbeit kann das benutzte Tuch ohne Schmutzkontakt von der Bodendüse EasyFix entfernt werden: Dazu wird nur auf die am Tuch befestigte Fußlasche getreten und die Düse nach oben weggezogen.

Für die besonders schonende Reinigung Die sehr weichen und feinen Fasern sorgen für eine besonders schonende Schmutzlösung, kombiniert mit einer hohen Schmutzaufnahme für gründliche Reinigungsergebnisse auf allen versiegelten Hartflächen. Komfortables Klettsystem Einfaches Anbringen des Bodentuchs an der Bodendüse nur durch Andrücken. Kein Verrutschen des Bodentuchs beim Reinigen. Fußlasche am Bodentuch Kein Schmutzkontakt beim Tuchwechsel: einfach auf die Fußlasche treten und die Bodendüse nach oben wegziehen. Anwendungsgebiet (z. B. Trennung von Küche und Bad) kann in einem Feld auf der Fußlasche notiert werden. Bodentuch steht an allen Seiten der Bodendüse über Für die mühelose Reinigung von Ecken, Kanten und anderen schwer erreichbaren Stellen.