10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    SH 5 Saugschlauch | Kärcher

    Weißer Kärcher Gartenschlauch mit gelben Streifen, aufgerollt, mit schwarzem Anschlussstück und Halterung. Phthalatfrei und PVC-frei.

    SH 5 Saugschlauch

    Bestellnummer: 2.643-100.0

    Umweltfreundlicher, 5 Meter langer Ansaugschlauch zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfässern oder Wassertonnen.