SH 5 Saugschlauch | Kärcher

Der 5 Meter lange Ansaugschlauch ermöglicht das Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie zum Beispiel Regenfässern oder Wasserkanistern. Der Schlauch ist sehr flexibel und daher ideal für KHB- und OC 6-18-Modelle geeignet.

Einfaches Ansaugen Ansaugen von Wasservorräten; alternative Wasserzufuhr für den handgehaltenen Akku-Druckreiniger. Mobilität Kein Wasseranschluss erforderlich; mobiler Einsatz des handgehaltenen Akku-Druckreinigers. Flexibel und handlich Der flexible Schlauch ist einfach anzuschließen und zu verstauen.