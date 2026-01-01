10 % Willkommensbonus: Jetzt zum Newsletter anmelden!

    Shoe!Cleaner SE 3-18 Compact, SE 2 Spot | Kärcher

    Zwei graue Kärcher Saugdüsen mit gelben Akzenten, eine gebogen, die andere flach, auf weißem Hintergrund.

    Shoe!Cleaner SE 3-18 Compact, SE 2 Spot

    Bestellnummer: 2.863-369.0

    Schnelle und tropffreie Schuhreinigung: Der Shoe!Cleaner ist das perfekte Zubehör für den Waschsauger SE 3-18 Compact zur gründlichen und bequemen Reinigung von Sport- und Freizeitschuhen.