Shoe!Cleaner SE 3-18 Compact, SE 2 Spot | Kärcher

Der innovative Kärcher Shoe!Cleaner reinigt verschiedenste Arten von Sport- und Freizeitschuhen schnell, gründlich und tropffrei. Damit ist eine Reinigung von zum Beispiel Lauf- und Wanderschuhen oder auch von Sneakern problemlos im Haus möglich, ohne Verschmutzungen im Innenraum zu verursachen. Dank der austauschbaren Bürstenkränze können sowohl die Sohle als auch die Oberfläche der Schuhe schnell und gründlich gereinigt werden. Die weichen Borsten ermöglichen eine effektive und schonende Reinigung auch von empfindlicheren Materialien. Durch die automatische Wasserabsaugung während der Reinigung trocknen die Schuhe im Anschluss im Handumdrehen. Zudem überzeugt der Shoe!Cleaner mit einer Durchspülfunktion während der Reinigung, wodurch Verschmutzungen am Zubehör verhindert werden. Der Shoe!Cleaner ist damit die ideale und zuverlässige Ergänzung zum Waschsauger SE 3-18 Compact für jegliche Schuhreinigung.

Innovative Kärcher Technologie für optimale Reinigungsergebnisse Austauschbarer Bürstenkranz für eine gründliche Reinigung von Sohlen sowie des Obermaterials von Schuhen. Tropffreie Anwendung durch automatische Wasserabsaugung während des Reinigungsvorgangs. Geringe Restfeuchte für eine schnelle Trocknung textiler Oberflächen. Einfache und komfortable Handhabung Die Durchspülfunktion während der Reinigung verhindert eine Verschmutzung des Zubehörs. Die Hände bleiben sauber, und das Zubehör kann direkt nach der Verwendung verstaut werden. Intuitive Bedienung. Einfache und komfortable Handhabung Die Durchspülfunktion während der Reinigung verhindert eine Verschmutzung des Zubehörs. Die Hände bleiben sauber, und das Zubehör kann direkt nach der Verwendung verstaut werden. Intuitive Bedienung. Hochwertiges Feinstfasertuch Die spezielle Schlingenstruktur im Tuch sorgt für eine besonders gute Schmutzaufnahme und gründliche Reinigungsergebnisse. Maschinenwäsche bis 60 °C möglich. Keinen Weichspüler verwenden. Weiche Borsten Schmutz wird von Schuhen gründlich und zugleich schonend entfernt. Hinterlässt keine Spuren beim Reinigen von empfindlichen Obermaterialien. Weiche Borsten Schmutz wird von Schuhen gründlich und zugleich schonend entfernt. Hinterlässt keine Spuren beim Reinigen von empfindlichen Oberflächen. Komfortables Klettsystem Einfaches Anbringen des Tuchs an der Handdüse nur durch Andrücken. Kein Verrutschen des Tuchs beim Reinigen. Geeignet für die Waschsauger SE 3-18 Compact und SE 2 Spot Austauschbarer Bürstenkranz für eine gründliche Reinigung von Sohlen sowie des Obermaterials von Schuhen. Tropffreie Anwendung durch automatische Wasserabsaugung während des Reinigungsvorgangs. Geringe Restfeuchte für eine schnelle Trocknung textiler Oberflächen. Geeignet für die Kärcher Waschsauger SE 3 Compact, SE 4, SE 5 und SE 6 Die flexible Handdüse passt sich Rundungen, z. B. von Waschbecken und Badewanne, leicht an. Unterschiedlichste Oberflächen werden effizient gereinigt, ohne dabei Restschmutz zu hinterlassen. Mit den spitz zulaufenden Seitenflügeln können auch schwer erreichbare Stellen, z. B. hinter der Armatur, mühelos gereinigt werden. Lasche am Tuch Kein Schmutzkontakt beim Tuchwechsel: einfach das Tuch an der Lasche festhalten und die Handdüse nach oben wegziehen. Tuch steht an allen Seiten der Handdüse über Für die mühelose Reinigung von Ecken, Kanten und anderen schwer erreichbaren Stellen. Schützt die Möbel vor Kratzern. Geringe Größe Die Handdüse eignet sich aufgrund ihrer Größe für mittelgroße Flächen.