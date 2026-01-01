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    Shoe!Cleaner SE 3 Compact, SE 4, 5, 6 | Kärcher

    Kärcher Staubsaugeraufsatz mit zwei verschiedenen Düsen, schwarz-gelb, auf weißem Hintergrund.

    Shoe!Cleaner SE 3 Compact, SE 4, 5, 6

    Bestellnummer: 2.863-370.0

    Schnelle und tropffreie Schuhreinigung: Der Shoe!Cleaner ist das perfekte Zubehör für eine gründliche Reinigung von Sport- und Freizeitschuhen. Für die Waschsauger SE 3 Compact, 4, 5 und 6.